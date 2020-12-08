Ayasofya’da halı ve avizelerde son adım

Beyza Nur GÜLER-Osman BAKIR/İstanbul, (DHA)

Ayasofya Camii’nde 7 yıldır bulunan dev iskelenin sökülmesinin ardından halı serilmesi ve avizelerin takılması tamamlanıyor.

Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz’da ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde bulunan dev iskele geçtiğimiz günlerde söküldü. 1993’te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul’un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı. Ancak dev iskele, 3 yıl sonra yeniden kuruldu. Bu defa iç duvarların onarımı için kurulan iskeleler, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013’ten bu yana Ayasofya’da varlığını sürdürüyordu. Uzun süren çalışmalar sonucu 23 Kasım’da kaldırılan iskelelerin bulunduğu alanda konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bu alana halılar serilmeye başlandı. Öte yandan, iskelenin kurulması için kaldırılan avizeler de yerlerine takılıyor

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