Ayaş’da bulunan 29.719 m² tarla icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Ayaş’da bulunan 29.719 m² tarla satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen tarlanın, Orta Bereket Mahallesi, Araba Yokuşu Mevkii, 109 ada 50 parsel Ayaş / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken satışı için 1.Satış Günü 5 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 3 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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