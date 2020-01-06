Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2020 yılının ilk toplantısında bürokratlarına tasarruf talimatı verdi.

Yaşar, “10 yıldır ayakları yere sağlam basan, gerçekçi, halka dokunan projeleri hayata geçirdik. Halkın parasını halk için kılı kırk yararak harcadık. Bu sene de bu kararlılığımızdan taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Harcamalarınıza dikkat edin”

Belediye gelirlerinin düştüğüne, giderlerin ise arttığına dikkat çeken Yaşar, “Ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya devam edeceğiz. Hayali, fantastik Yenimahalle halkının ihtiyaçlarını göz ardı eden projelere prim vermeyeceğiz. Giderlerimiz artarken gelirlerimiz her geçen gün düşüyor. Bunu dikkate alarak harcama yapacağız. Kamunun parasını harcadığımızı unutmadan, iki kere düşünüp karar vereceğiz. Yenimahalle Belediyesi bu çizgiden ödün vermediği için Ankara’nın en güçlü ilçe belediyelerinden biri haline geldi. Bu şekilde çalışmayan belediyeler ise borç batağına sürüklenmeye devam ediyor” diye konuştu.

Güler yüzlü hizmetten taviz yok

Yerel yönetimlerin halkla iç içe olması gerektiğinin altını çizen Yaşar, bürokratların ulaşılabilir olmasının öneminden bahsetti. Yaşar, “Belediyeler doğumdan ölüme kadar vatandaşın her anında yanında olması gereken kamu kurumlarıdır. Vatandaşla bire bir iletişim halinde olan belediyelerde bürokratların da en az başkan kadar halkla iletişiminin güçlü olması gerekir. Burada sınır hukuktur. Vatandaş benim bürokratıma kolaylıkla ulaşarak derdini anlatmalı. Hukuk ve yetki sınırları içerisinde sorunları çözülmelidir. Bana rahatlıkla ulaşarak derdini anlatabilen vatandaş, bürokratlarıma daha rahat ulaşmalı ve güler yüzden taviz vermeden sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

Başarı tesadüflerle gelmez

Yenimahalle halkının üç dönemdir yapılan çalışmaları takdir ederek kendilerine yetki verdiğini kaydeden Başkan Yaşar, bu sorumluluğun altından çok çalışarak kalkılacağını söyledi. Yaşar, “Başarı tesadüf değildir. Alın teri ile samimi çalışma ile olur. Biz 10 yıldır çok çalışarak, prensiplerimizden ödün vermeyerek bugünlere geldik. Yenimahalleli hemşerilerimiz de bu çalışmalarımızı takdir etti. Sorumluluğumuz büyük, rehavete kapılmaya hakkımız yok. Halkımızın güvenini boşa çıkarma lüksümüz yok. Aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.