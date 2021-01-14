Ayakkabıyı deneyip çaldı, yerine kendisininkini bıraktı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da kimliği belirsiz kişi, girdiği apartmanda bir dairenin önündeki ayakkabıyı denedikten sonra kendi ayakkabısını bırakıp, yenisiyle binadan ayrıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

​Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir apartmana giren kimliği belirsiz kişi, bir dairenin önünde durdu. Merdivene oturan bu kişi, kapının önünde numarasını kontrol ettiği siyah botu denedi. Ayağındaki beyaz spor ayakkabıyı kapının önüne bırakan şüpheli, siyah botu giyerek binadan çıkıp uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise apartmanının bina içi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlar sergileyen şüphelinin ayakkabıyı denemesi ve kendi spor ayakkabısını kapının önüne bırakarak ayrılması yer aldı.

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