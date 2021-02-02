Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Emre DİNER, (DHA) – Filistin’in işgal altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan 15 yaşındaki Saja Morjan'ın Türkiye'ye olan hayranlığı Türkçe öğrenmesine neden oldu. Türkçe'yi Türk dizilerinden öğrenen Morjan,...