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Ayakkabılara gizlenen uyuşturucu bulundu

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında Horasan, Pasinler ve Narman ilçelerinde yakalanan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Ekipler ayakkabıların içine zulalanmış uyuşturucuları buldu.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik Horasan, Pasinler ve Narman ilçelerinde ayrı zamanlarda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen spor ayakkabıların içerisinde bulduğu uyuşturucu maddelerine el koydu. Horasan ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ev ve iş yerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, toplam 1 kilo 345 gram kubar esrar maddesi, 250 gram reçine esrar maddesi ve 5 kilo 41 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzurum Kapalı Ceza infaz Kurumun’a gönderildi. 
Pasinler ve Narman ilçelerinde ise eş zamanlı yapılan operasyonda, 1 kilo 32 gram bonzai olduğu tespit edilen uyuşturucu madde ve 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

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