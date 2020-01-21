Çoğu insan zaman zaman ayak veya ayak bileği problemi yaşayabilir. Ama hangi durumda ayak ve ayak bileği cerrahına gitmek gerekir?

Zaman zaman ayak ve ayak bileğinde yaşanan sıkıntılar ihmale gelebilir. Geçer nasılsa diye zamanında müdahale edilmesi gereken durumlar yaşanabilir. Peki ama ayağımızda meydana gelen sıkıntının ne kadar önemli olduğunu nasıl anlayacağız?

Bu konuda Fulya Ayak Cerrahisi Merkezi Kurucusu, ayak ve ayak bileği cerrahi uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi’ye sorular yönelttim.

Ayak ve ayak bileğinde yaşanan sıkıntıların belirtileri nedir ?

Muğrabi yaşadığınız şeyin ciddiyetini anlamanız için ipuçlarını şöyle özetledi:

Yaralanma (burkulma, kırık kemik vb.)

Ayakları etkileyebilecek bir tıbbi durum (diyabet, zayıf kan dolaşımı, vb.)

Belirli faaliyetlerde işlev görme güçlüğü

Sabahları topuk ağrısı

Ayak, ayak bileği veya alt bacakta ağrı

Bir süre ayakta bekledikten sonra rahatsızlık hissetme

Ayağınızın veya ayak bileğinizin görünümünde değişimler

Anormal kemik büyümesi

Hangi rahatsızlık için ayak bileği cerrahi uzmanına gitmek gerekir. Peki ayak ve ayak bileği cerrahi uzmanları hangi rahatsızları tedavi eder?

Bunyonlar (ayak parmağında şişlik), deformite

Topuk ağrısı (topuk dikeni),

Düz tabanlık,

Ayak veya ayak bileği artriti,

Spor yaralanmaları,

Tendon bozuklukları

Kırıklar

Diyabet komplikasyonları,

Ayak tırnağı batması,

Nöroma

Dermatolojik durumlar,

Ayaklarda karıncalanma,

Parmak şekil bozukluğu

Op. Dr. Selim Muğrabi Ayak ve ayak bileği cerrahi uzmanının en çok karşılaştığı sorular ve cevaplarını da şöyle değerlendirdi

Ayakta veya ayak bileğinde ağrı olması normal midir?

Hayır, acı veya rahatsızlık hissetmek normal değildir. Bu his, vücudun bu kısmını tam olarak anlayan bir uzman tarafından değerlendirilmesi, teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi gereken bir problemi işaret eder.

Bir ayak ve ayak bileği cerrahına gidersem, bu benim sorunumun ameliyatla tedavi edileceği anlamına mı geliyor?

Hayır. Aslında, ayak ve ayak bileği cerrahisinde rahatsızlığa göre sıklıkla hastaya tabanlık, egzersiz gibi cerrahi olmayan tedaviler uygulanır. Cerrahlar, ayak bileği ve ayak bileği problemlerini mümkün olduğunca cerrahi olmayan şekilde tedavi etmek için tüm makul çabayı gösterecek şekilde eğitim almıştır. Cerrahi operasyon sadece diğer seçenekler uygulanamaz olduğunda veya probleminizi yeterince çözemeyeceği durumlarda önerilir.

Neden ayak ve ayak bileği cerrahına başvurmam gerekir?

Ayak 26 kemik, 33 eklem, 107 bağ doku ve 19 kas ile tendonlardan oluşur – bu karmaşık bir doku ağıdır! Ve ayaklar oldukça hareket halinde olan bir yapıdır: Bizi ayakta tutarlar, attığımız her adımın sarsıntısını giderirler yani amortisör görevi görürler. Ayağınızın biçimlendirilme şekli, çalışma şekli ve diğer vücut bölgelerini (sırtınız gibi) etkileme şekli, karmaşıklığını daha da artırır. Bir ayak ve ayak bileği cerrahı, vücudun bu karmaşık kısmındaki problemlerini teşhis etmeye ve tedavi etmeye yönelik derin bir bilgiye sahiptir ve ayak ve ayak bileği rahatsızlığınız için mümkün olan en iyi tedaviyi almanızı sağlamak için genel sağlık ekibinizle birlikte çalışır.