Ayağını çapa makinesine kaptıran Mehmet Ali: Ayağım ters dönmüş bana bakıyordu

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Eruh ilçesinde tarlada çapa makinesine ayağını kaptırarak, askeri helikopterle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği başarılı ameliyatlarla ayağının kesilme riski kalmayan Mehmet Ali Kaçmaz (15), “Hastaneye götürüldüğüm zaman ayağım ters dönmüş yüzüme bakıyordu, sonrasını hatırlamıyorum. Doktor ağabeyler sağ olsun, ayağımı kesilmekten kurtardılar” dedi.

​İlçeye bağlı Bağgöze köyünde tarlada çalışan Mehmet Ali Kaçmaz, 6 Ocak’ta ayağını ‘patpat’ denilen çapa makinesine kaptırdı. Ayağına motorun demir parçası saplanan Kaçmaz için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce motoru kesti. Mehmet Ali’nin kan kaybının artmaması için, ayağına saplanan demir parçasının da dışarıdaki kısmı kesildi. Ardından Mehmet Ali Kaçmaz için helikopter talep edildi. Bölgeden askeri helikopterle alınan Kaçmaz, 3’ncü Tugay Komutanlığı’na götürüldü, buradan da ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

‘AYAĞIN KESİLME RİSKİ KALMADI’

Mehmet Ali’nin ameliyatını gerçekleştiren Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi doktoru Ahmet Huzeyfe Çetin, müdahaleyle ayağın kesilme riskinin kalmadığını ifade ederek, “Hastayı acilen ameliyata aldık. Hastaneye geldiğinde iki büyük kemiğinde kırıklar ve cilt kaybıyla birlikte açık yaraları vardı. Damarlarında bir kopma olmaması büyük bir şanstı. Tendonlar kopmuştu, ameliyatta gerekli müdahaleleri gerçekleştirdik, tendonları onardık. Ayağının kesilme riski vardı, ama bu tür vakalarda ekip olarak çalışmak çok önemli. Ayağını şu anda muhafaza ettik. Patpat kazaları bölgemizde çok sık rastladığımız bir olay. Patpatın ulaşım aracı olmadığı bir çapa makinesi olduğu söylememiz gerekiyor. Ciddi uzuv kaybına giden yaralanmalara ve ölümlere neden açabiliyor” dedi.

Ameliyatını yapan doktorlardan Fırat Işık da Mehmet Ali’nin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, ayağındaki cilt zarar gördüğü için, plastik cerrah tarafından tedavisinin devam edileceğini söyledi.

‘AYAĞIM TERS DÖNMÜŞ BANA BAKIYORDU’

Yaşadığı kaza ve hastanedeki tedavi sürecini anlatan Mehmet Ali, “Patpatla tarlayı çapalıyordum. Fidana basmamak için geri gelirken, patpatın emniyet kolu yukarı kaydı. O sırada emniyet kolu tellere takıldı, patpatı durduramayınca ayağımı patpat motoruna kaptırdım. Arka cebimde bulunan telefonla babamı aradım, ama namaz kıldığı için telefona bakamadı. Daha sonra ise arkadaşlarımı aradım, ilk önce inanmadılar ama daha sonra köylüler yardımıma geldi. Çağırdıkları ambulans ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldım. Hastaneye götürüldüğüm zaman ayağım ters dönmüş yüzüme bakıyordu, sonrasını hatırlamıyorum. Doktor ağabeyler sağ olsun, ayağımı kesilmekten kurtardılar. Bir daha patpata binmeyeceğim, kimsenin de binmesini tavsiye etmiyorum, çünkü çok tehlikelidir. Ayağımı kaybetme riskim vardı. Doktorlara teşekkür ederim” diye konuştu.

Baba Hasan Kaçmaz da ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, “Oğlumun patpat kazasından sonra çok korkmuştum, ben artık çocuğumun hayatının bittiğini düşündüm. Ama Allah’a şükür doktorlarımızın sayesinde çok büyük bir mucize yaşandı. Allah hepsinden razı olsun oğlumun hayatını kurtardılar” dedi. (DHA)

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