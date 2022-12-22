AXA Sigorta Kupa Voley erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA) – AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Çeyrek Final etabı karşılaşmaları, Ziraat Bankkart – Galatasaray HDI Sigorta maçıyla sona erdi.

TVF Başkent Salonu’nda oynanan müsabakayı 22-25, 31-29, 25-16, 22-25 ve 15-10’luk setlerle 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Kupa Voley’de son yarı finalist oldu ve Dörtlü Finalde Fenerbahçe HDI Sigorta ile eşleşti. Kupa Voley Erkeklerde yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu;

Arkas Spor – Halkbank

Ziraat Bankkart – Fenerbahçe HDI Sigorta

(FOTOĞRAFLI)