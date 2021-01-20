Avusturalya’da meteorun düşme anı kamerada

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Avusturalya'da meteorun düşme anı kamerada (DHA)

Avusturalya’da meteor düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ülkenin Tazmanya kıyılarında araştırma için bulunan CSIRO RV Investigator adlı geminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, düşen meteor geceyi adeta gündüze çevirdiği görüldü.

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