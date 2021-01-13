Avustralyalı şirket “ırkçılık” eleştirisi üzerine peynir markasını değiştirdi

Avustralya, (DHA) – Avustralyalı gıda zinciri, Saputo Dairy Australia, 80 yıllık markası olan Rakun (Coon) Peyniri, kökeni ırksal bir klişeye dayandığı gerekçesiyle Peynir Peyniri” olarak değiştirme kararı aldı.

Avustralya’da süt ürünleri satan dev gıda şirketi Saputo Dairy Australia , “Rakun Peyniri” olarak bilinen markasını 80 yılın ardından değiştirme kararı aldı. Markası, kökeni ırksal bir klişeye dayandığı gerekçesiyle “Rakun (Coon)” yerine ” Cheer Cheese” (Peynir Peyniri) ismini kullanacağı ifade edildi. Şirketin söz konusu kararı, markalarının yıllardır gelen ırksal kalıplara ve köleliği anımsattığı nedeniyle aldığını duyurdu. Şirketin ticari direktörü Cam Bruce de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cheer Cheese herkes için bir peynirdir ve değerli tüketicilerimize güveniyoruz ve ürünlerimizde yeni olanların bu yeni ismi kucaklayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

TEMMUZ AYINDA YENİ ADIYLA PİYASADA

Avusturalyalı Gıda şirketi “Peynir Peyniri” markasıyla Temmuz ayında süpermarkette görücüye çıkacağı ifade edildi. Şirket, marka adını kurucusu Edward William Coon’dan geldiğini savunduğu, Coon kelimesinin siyahi vatandaşları aşağılayıcı bir kelime olarak kullanıldığı belirtildi.