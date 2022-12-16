Avustralyalı milletvekili yerli içeceği geleneklere göre içince hastalandı

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AVUSTRALYA, (DHA) – Avustralyalı milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Michael McCormack, dün Mikronezya resmi ziyaretinde ikram edilen yerli içeceği ‘geleneklere göre’ bir dikişte içince hastalandı. McCormack, önce gözlerinin şaşılaştığını ve sonra hastaneye kaldırıldığını belirterek yerel geleneklere saygısından Sakau’yu bir dikişte içtiğini ifade etti.

Milletvekili McCormack, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong’la birlikte çıktığı Pasifik ülkeleri resmi ziyareti kapsamında, Mikronezya’da ikram edilen ülkenin yerel içeceği Sakau’yu geleneklere uygun olarak bir dikişte içti. Sakau’yu içer içmez aniden rahatsızlanan McCormack, hastaneye kaldırıldı ve burada susuzluk tedavisi gördü. Milletvekili durumunun iyi olduğunu açıklayarak şunları kaydetti;

“Yerel geleneklere saygımı göstermek için bir kase Sakau’nun tamamını içtim. Şimdi çok daha iyi hissediyorum”

‘GENÇLİĞİMDEN BERİ BU KADAR UYUMADIM’

Mikronezya öncesi Vanuatu ülkesinde benzer içecekten 5 kap içtiğini ve herhangi bir şey yaşamadığını vurgulayan McCormack, Sakau’yu içtiğinde önce gözlerinin şaşılaştığını, hemen masada bulunan Dışişleri Bakanına haber verdiğini ve kendisine uzatılan kovaya kustuğunu belirtti. McCormack kaldırıldığı hastanede susuzluk tedavisi gördü ve 14 saat boyunca uyudu. Milletvekili meclis kariyeri boyunca hatta gençlik yıllarından bu yana hiç bu kadar uyumadığını ifade etti.

SAKAU NEDİR?

Mikronezya’da kava bitkisinin kökünden sıkılarak taze hazırlanan ve Hindistan cevizi kabuğunda sunulan Sakau’nın içinde alkol bulunmuyor ancak içecek doğal olarak ağrı kesici ve güçlü yatıştırıcı madde içeriyor. Pasifik bölgesinde Sakau, kava içeceği ailesinin güçlü bir türü olarak biliniyor.

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