Avustralya’da timsahın köpek balığını yediği anlar görüntülendi

Avustralya, (DHA) – Avustralya’nın Queensland bölgesinde yaşayan Yvonne Palmer, okyanus kıyısındaki Cardwell’de küçük bir köpek balığını yiyen timsahı görüntüledi. 4 metrelik tuzlu timsahının köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Yvonne Palmer, Queensland’de Cardwell’de bir tuzlu su timsahının köpek balığını yediği anları sosyal medyadan paylaştı. Palmer, 4 metrelik timsahın bir anda sudan çıktığını ve plajda gezinen küçük köpek balığına aniden saldırarak yemeye başladığını belirtti.