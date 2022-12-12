Avustralya’da silahlı saldırı: 3 ölü

- Reklam -

AVUSTRALYA, (DHA)- Avustralya’nın Queensland eyaletinde kayıp kişi ihbarı kapsamında Wieambilla bölgesine giden polislere ateş açıldı. Olayda 2’si polis olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Polis, silahlı saldırganları arıyor.

Olay, Queensland eyaletinde kırsal bir bölge olan Wieambilla’da meydana geldi. Kayıp kişi ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda, 2’si polis biri sivil olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi. Avustralya medyası, saldırganların arandığını duyurdu. Queensland Polisi, Wieambilla bölgesinde acil durum ilan etti. Polisten yapılan açıklamada, “Polis, Wieambilla’da devam eden bir olayla ilgili olarak Kamu Güvenliğini Koruma Yasası (PSPA) kapsamında acil durum ilan etti. Tesiste çok sayıda polis ekibi görev yapmaktadır. Bölgede yaşayanlar bir sonraki duyuruya kadar kapalı alanlarda kalmalıdır. Sürücülere ve yayalara bölgeden uzak durmaları tavsiye edilir” denildi.

ALBANESE’DEN TAZİYE MESAJI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananların korkunç olduğunu ifade ederek, “Wieambilla’da korkunç haberler alıyoruz ve görev başında hayatını kaybeden Queensland Polis memurlarının aileleri, arkadaşları için yürek burkan bir gün yaşanıyor. Bu gece yas tutan herkese başsağlığı diliyorum. Avustralya sizinle birlikte yas tutuyor” dedi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -