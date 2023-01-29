Avustralya Açık’ta tek erkekler şampiyonu Novak Djokovic

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– Avustralya Açık’ta 10’uncu, toplamda 22’nci tekler Grand Slam şampiyonluğu

– 2023’te bileği bükülmedi

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) – Novak Djokovic, Avustralya Açık tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas’ı 6-3 7-6 7-6’lık setlerle 3-0 mağlup ederek 10’uncu kez Avustralya Açık şampiyonu oldu.

2023 yılı tenis takviminin ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ın tek erkekler finalinde 3 numaralı seri başı Yunan Stefanos Tsitsipas ile 4 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic, Melbourne şehrindeki Rod Laver Arena’da karşı karşıya geldi. İlk setin 4’üncü oyununda rakibinin servisini kırmayı başaran Djokovic, bu avantajını setin sonuna kadar sürdürerek ilk seti 6-3 ile kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan 2’nci sette iki raket de servis kırma başarısı gösteremedi ve tie-break’e gidildi. Tie-break’te rakibine 7-4 üstünlük kuran Sırp raket, bu seti de 7-6 kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü set karşılıklı servis kırmalarla başladı. Ardından iki oyuncu da servis oyunlarına tutununca bu set de tie-break’e kaldı. Tie-break’te rakibine 7-5 üstünlük kuran Novak Djokovic, seti de 7-6 alarak durumu 3-0’a getirdi ve 2023 Avustralya Açık tek erkekler şampiyonu oldu.

AVUSTRALYA AÇIK’TA 10’UNCU, TOPLAMDA 22’NCİ TEKLER GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

2023 Avustralya Açık tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas’ı 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Novak Djokovic, kariyerinin 10’uncu Avustralya Açık, toplamda ise 22’nci tekler Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Bu sonucun ardından 35 yaşındaki raket, 10 Avustralya Açık, 2 Fransa Açık, 7 Wimbledon, 3 Amerika Açık tekler şampiyonluğu ile tekler Grand Slam şampiyonluk sayısını 22’ye çıkartarak Rafael Nadal’ı yakaladı. Djokovic, Avustralya Açık’ta oynadığı son 28 maçı da kazanarak 2019, 2020, 2021 ve 2023 yıllarında şampiyon olma başarısı gösterdi. Sırp raket, 2022 yılında ise Covid-19 nedeniyle Avustralya’da aşı zorunluluğu olmasından dolayı turnuvaya katılamamıştı.

2023’TE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Novak Djokovic, Avustralya Açık finalinde aldığı galibiyetle 2023 yılında süre gelen galibiyet serisine devam etti. 2023 yılında oynadığı toplam 12 maçta da korttan zaferle ayrılan Sırp raket, katıldığı iki turnuvadan da şampiyonlukla ayrılmayı başardı.

(FOTOĞRAFLI)