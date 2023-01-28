Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Aryna Sabalenka

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– Kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğu

– 2023’te yenilgi yüzü görmedi

– “Bu kupayı fazlasıyla hak ettik”

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) – Aryna Sabalenka, Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Elena Rybakina’yı 4-6 6-3 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

2023 tenis takviminin ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ın tek kadınlar finalinde 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile 22 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina karşı karşıya geldi. Melbourne şehrindeki Rod Laver Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk setini Rybakina, 6-4 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci sette daha iyi bir görüntü sergileyen Sabalenka, 6-3 ile bu seti hanesine yazdırarak karşılaşmada durumu 1-1’e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan son sette rakibine 6-4 üstünlük kuran 24 yaşındaki Sabalenka, 2 saat 28 dakika süren karşılaşma sonucunda rakibini 2-1 mağlup ederek Avustralya Açık tek kadınlar şampiyonu olmayı başardı.

KARİYERİNİN İLK TEKLER GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Elena Rybakina’yı 2-1 ile mağlup eden Aryna Sabalenka, bu sonucun ardından kariyerinin ilk tekler Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Daha önce kariyerinde 1 defa Wimbledon’da, 2 defa da Amerika Açık da yarı final oynama başarısı gösteren Sabalenka, finale çıkma başarısı gösterememişti.

Öte yandan Belaruslu tenisçi, 2021 yılında Avustralya Açık çift kadınlar finalinde partneri Elise Mertens ile şampiyonluğa uzanmayı başarmıştı.

2023 YILINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Avustralya Açık şampiyonu olmayı başaran Aryna Sabalenka, Rybakina karşısında aldığı galibiyetle bu yıl süregelen yenilmezlik serisini de sürdürmeyi başardı. 2023 yılında oynadığı 11 maçtan da galibiyetle ayrılan 24 yaşındaki isim, bu maçlarda sadece tek set kaybederek önemli bir seri yakaladı.

SABALENKA: BU KUPAYI FAZLASIYLA HAK ETTİK

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde açıklamalarda bulunan Aryna Sabalenka, “Elena’yı ve ekibini geçirdiği bu harika iki hafta için tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir iş çıkardı. Bu turnuvayı harika bir hale dönüştüren organizatörlere teşekkür etmek istiyorum. Turnuvadaki en çılgın ekip olan ekibime teşekkür ederim. Birlikte çok şey başardık ve bu kupayı fazlasıyla hak ettik. Benim için çok şey yaptınız. Hepinizi çok seviyorum. Seyircilere yarattıkları bu atmosfer için teşekkürler” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)