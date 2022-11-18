Avukatlar izleyecekleri yolu değerlendirdi

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Ankara Barosu avukatları, yeni başkan göreve geldikten sonra geçen süreci ‘Ne yaptık, ne yapıyoruz’ etiketi ile gözden geçirdi. Yeniliklerinden, taleplerinden söz edildi. İzleyecekleri yolun değerlendirmesini yaptı.

Ankara Baro Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, meslektaşları ile buluşarak mesleki sorumluluk ve rotalarından bahsetti. Baro birliğinin önemi ve komisyon kurulmasının gerekliliği vurgulandı.

Hepimizin Beraberliği Şart

Ankara Baro Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, meslektaşlarının sözcüsü olarak şu şekilde konuştu: “Mazbatamızı aldığımızdan bu yana bir ay geçti, zaman çok hızlı geçiyor. Bu zamanda iyi kullanmak zorundayız. Bir şeyleri zamana yayarak değil de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Bunlardan birisi de bu toplantıydı. Bu yüzden ne yaptık ne yapıyoruz adını koyduk. Umarım, bunu sizlerle periyodik olarak devam ettireceğiz. Seçim sürecinde de bahsettik, her şeyi açık bir şekilde sizlerle paylaşarak sizlerle beraber bu baroyu yönetmek istiyoruz. Mecburuz da çünkü hep söyledim, 11 kişiyiz, 23.000 kişilik meslek örgütünü, on bir kişiyle yönetemeyiz. Hepinizin tek tek aklına, çalışmasına, emeğine ihtiyacımız var. Hatta dün Dışkapı Adliyesi’nin birkaç odasını kontrole gittim, dolaşırken birkaç arkadaş, başkanım niye buradasınız dedi. Ben bir avukatım, duruşmalara girmeyi severim, burada olmalıyım, buraya bir tek ben girmeyeceğim. Onlara birkaç görev verdim. 36 günde yaptıklarımıza ilişkin sizlere bir sunum yapalım. Bunların hepsi bitmiş değil, devam eden çalışmalar var.”

Çalışmamız Desteklendi

Köroğlu: “Bu manada ilk yaptığımız şeylerden birisi Ankara Barosu Memnuniyet Anketi’ydi. Bunlar üzerinde önceden çalışma yapılarak bu konuda üniversitede bulunan hocalar ve danışmanlarla konuşularak girişim gerçekleştirildi. Bu kadar kısa zamanda bu kadar cevap olacağını bilmiyordum, 1739 yanıt geldi. Bu yanıtları bir hafta içinde hızlı bir şekilde tasnifledik, anket sonuçlarını çıkardık. Yarından itibaren sizinle paylaşacağız. Üç başlığın öne çıktığını gördük; katılımcıların yüzde 83.4’ü baronun, adliye, diğer kamu ve kuruluşların avukatlık kanununa uygun davranmasına yönelik çalışmalarda bulunması gerektiğini düşünüyor. Hatta bu rakam ortaya çıkmadan önce biz, çalışmaya başladık. Ankara Adliyesi’nde, onlar ziyarete geldiğinde de hızlı bir şekilde konuşmaya başladık, adliyelerde sorunların tespiti ve çözümü için komisyon kurulmasını talep ettik. Her zaman başkan olarak bir arada bulunamayabiliriz, iletişim kanallarını doğru işletmeliyiz, bu adliye hepimizin ortak yönetmesi gereken bir yer. Nerede ne sorun var, neyi çözdük dersek bunun üzerinden ilerleyebiliriz, dedik. Dün Ankara Batı Başsavcılığı’yla konuşurken de sunduk hatta oradaki Başsavcı hemen destek oldu” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Yeni Faaliyet Var

Köroğlu: “Kurul Komisyon Merkezi yapılanması ile ilgili şöyle bir çalışma yaptık, tablo çok dağılmış, ne, nerede, ne yapılıyor, 33 kurulumuz, 11 merkezimiz var, iki tane enstitümüz var. İstiyoruz ki bir kurumsal şeması olsun. İnsanlar o şemayı görsün. Mesela hak temelli çalışmalar, kültür sanat çalışmaları. Bunların girişimini yapıyoruz, az kaldı, belki bir hafta içinde sizlerle paylaşacağız. Bu kapsamda yeni bir iki merkezimiz de olacak. Sanat, spor dalında da yöneldiğimiz hizmet olacak” açıklamalarında bulundu.

Avukat Bilinçli Olmalı

Köroğlu, şöyle devam etti: “İyi bir avukat, manevi sorumluluklarının, mesleki aidiyetinin farkında olan kişidir. Biz hiçbir meslektaşımız için aksini düşünmüyoruz. Biz mesleğin geleceğini, genç meslektaşlarımıza karşı görevlerimizi unutmamalıyız. Göreve geldiğimizden bu yana aidat olarak ödenen rakam yaklaşık 250.000 TL.

Biliyorsunuz, sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğumuz var. Kanunun bize verdiği bu hakkın takipçisi olacağız. Bu mecburiyetin olduğu şirketlere gerekli bilgilendirmeleri yapacağız, hiç şüpheniz olmasın.”