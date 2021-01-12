Avukat Yaşar: “Vatandaşın kişisel bilgileri, önüne tehdit olarak gelebilir”

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- WhatsApp’ın ‘Gizlilik İlkesi’nde yaptığı değişikliği kabul etmeyenlerin uygulamayı 8 Şubat’tan itibaren kullanamayacağı açıklamasına tepkiler sürerken, Avukat Abdi Yaşar, “İyi niyetli bir uygulama değil. Kişisel bilgilerin, kime gideceği belli değil. Bizim ülkemizde ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ var. WhatsApp, Türkiye’de şube açmış olsaydı, bizim kanunlarımıza tabi olacaktı ama şube açmıyor. Vatandaşın kişisel bilgileri, önüne tehdit olarak da gelebilir” dedi.

Haberleşme uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde ‘Gizlilik İlkesi’ni güncellediğini açıkladı. Buna göre, ancak yeni sözleşmeyi onaylayanlar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Uygulamayı kabul etmeyenler ise 8 Şubat’tan itibaren WhatsApp’ı kullanamayacak. WhatsApp’ın ‘Gizlilik İlkesi’nde yapılan değişikliklerin ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olmadığını söyleyen Avukat Abdi Yaşar, DHA’ya şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye’de WhatsApp’ın yaklaşık 50 milyon kullanıcısı var. WhatsApp bugünlerde, vatandaşlarımıza şunu söylüyor; ‘Ben senin kişisel verilerini, kişisel bilgilerini depolayıp

gerektiğinde başka sosyal mecralarda kullanacağım.’ Bu kullanıcının, açık rızasıyla gerçekleşecek olan zorunlu bir uygulama. Bu sözleşmeyi imzalamayanların da 8 Şubat’tan itibaren hesabını kapatacağını açıkça beyan ediyor. Gerek uluslararası hukuk kapsamında gerekse ülkemizde bu uygulama, hukuka aykırı. Kişiler arası görüşmelerin bu şekilde kayda alınması ve üçüncü kişilerle paylaşılması yasak. WhatsApp, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni biliyor. Buna rağmen Türkiye’de bilgilerin paylaşılmasını zorunlu hale getiriyor. Oysa dünyada 2 milyar insan bu uygulamayı kullanıyor.”

‘TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMADIĞI İÇİN YASALARIMIZI UYGULAMAYACAK’

WhatsApp’ın ‘Gizlilik İlkesi’ni kabul eden kullanıcıların kişisel bilgilerinin paylaşılmasından kaynaklanan hukuki sorunların Türkiye’de mahkemelerde çözüme tam olarak kavuşturulamayacağını hatırlatan Yaşar, “WhatsApp, Türkiye’de şube açmadı. Bu yüzden WhatsApp’ın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Vatandaşın kişisel bilgilerinin yarın önüne bir tehdit olarak gelmeyeceğini bilemiyoruz. Çünkü sözleşmelerinde ayrıntı yok. Bu genel bir sözleşmedir. WhatsApp’ın bu durumda geri adım atması gerekir. Aksi takdirde sorunlar yaşanacaktır. WhatsApp’ı sadece vatandaş değil birçok siyasi de kullanıyor, buradan ülkenin gizli sırları ile bilgilerinin ele geçirilme riski de var. Vatandaşın uyanık olup, sözleşmeyi imzalamaması gerekiyor” dedi.

VATANDAŞI BEKLEYEN TEHLİKELER NELER?

‘Gizlilik İlkesi’nin vatandaşları nasıl etkileyeceğini ise avukat Yaşar, şöyle ifade etti:

“Kişisel verileriniz depolanacak. Gerektiğinde diğer sosyal mecralarda kullanılacak. Mesela, siz ayakkabı almak istiyorsunuz. Bir arkadaşınıza sordunuz. Hemen sosyal medya hesaplarınıza ayakkabı reklamları gelecek. Ya da bir arkadaşınıza özel fotoğraf göndereceksiniz. Bu fotoğrafın başka yerlerde paylaşılıp, paylaşılmadığının tedirginliğini yaşayacaksınız. Buna benzer sorunlarla karşılaşmamaları için vatandaşlarımıza önerimiz, sözleşmeyi kabul etmemeleri olacaktır. Bu dayatılan sözleşme hukuka aykırıdır. Her türlü kişisel bilgilerinizin, konuşmalarınızın, beğenilerinizin ya da kızgınlıklarınızın kime gideceği belli değil. Bizim kanunlarımızda ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ var. Ancak bu kanun, Türkiye’de şubesi olmayan WhatsApp ile sorun yaşadığınızda çok da pratik olmayacak.”

SÖZLEŞME OKUNMADAN KABUL EDİLDİ

Yeni sözleşmeyi eleştiren vatandaşlardan Kezban Polat (19), “WhatsApp’ı yıllardır kullanıyorum. Ancak sözleşmeyi yanlışlıkla ve okumadan imzaladım. Hiç güvenmiyorum, kullanmayı düşünmüyorum. Verilerim paylaşılırsa bununla ilgili suç duyurusunda bulunabilecek miyim? Bilmiyorum” dedi.

Nazlı Demir de (24), WhatsApp’ı ilk çıktığında reklamsız ve ücretsiz olması nedeniyle tercih ettiğini anlatarak, “Herkes kullandı, gruplar kurduk. Şu an veri güvenliğimizin olmaması nedeniyle tercih etmeyeceğim. Çünkü pazarlama, reklam ve satış amaçlı olarak bilgilerimizin kullanılması beni rahatsız ediyor. Bu yüzden başka bir programa geçeceğim” şeklinde konuştu.

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