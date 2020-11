Avukat Yaşar: ‘Kolon kesenler olası kastla öldürme suçundan yargılanmalı’

Tolga TAHÇI- Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6’lık depremde yıkılan bazı binaların kolonlarının kesildiği ortaya çıkarken, Avukat Abdi Yaşar kolon kesen şüphelilerin ‘olası kastla öldürme’ suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. Avukat Yaşar, “Kolonu keserseniz depremde insanların ölebileceğini biliyorsunuz. Yine de sırf para kazanma amacıyla kolon kesmeyi sürdürüyorsunuz. Bu yüzden 115 vatandaşımızı kaybettik. Şüphelilerin her bir can için 22,5 yıl hapis cezasıyla yargılanması gerekir” dedi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı ve Rıza Bey Apartmanı’nın altında yer alan işletmelerde kolonların kesildiği ortaya çıktı. Yıkılan binaların müteahitleri ile ruhsat veren fenni mesuller tutuklanırken, Avukat Abdi Yaşar, kolon keserek ölüme sebep verenlerin ‘olası kastla öldürme’ suçunu işlediklerini söyledi.

‘Bilinçli taksirle öldürme’ suçundan verilecek cezanın şüpheliler için ‘ödül’ olacağını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

“1999 yılındaki depremden sonra çıkarılan yönetmeliklere göre bina yapamayanlar ve güçlendirme çalışması yapmayanlar bugün İzmir’de 115 cana mal oldu. Ne yazık ki birçok kişi kolon kesme olayını bilinçli taksir olarak nitelendiriyor. Ancak ben, ‘olası kastla öldürmek’ suçunun işlendiğini düşünüyorum. Çünkü kolon bir binanın ayağıdır. Siz bu ayağı keserseniz depremde insanların ölebileceğini biliyorsunuz demektir. Yine de sırf para kazanma amacıyla kolon kesmeyi sürdürüyorsunuz. Daha geniş alan yaratmak için bu kolonlar kesiliyor. Göçük altında kalan ve sağ kurtulan müvekkillerimiz için de olası kastla öldürmeye suçundan suç duyurusunda bulunmaya başladık. Olası kastla öldüren kişi, her bir can için 22,5 yıl hapis cezasıyla yargılanır. Ancak bilinçli taksirle cezalandırma yoluna gidersek sadece para kazanmak için binaların kolonlarını kesenleri ödüllendirmiş oluruz. Çünkü bunun cezası 6 ay ila 2 yıl. Kolonları kesip iş yeri açanlar, ‘Biz bilmiyoruz’ diyemezler. Bir suçu bilmemek marifet sayılmaz.”

‘HABER VERMEYENLER DE SUÇ İŞLİYOR’

Vatandaşları da duyarlı olmaları yönünde uyaran Yaşar, “Kolon kesme bir inşaat işçisinin yapabileceğinin bir şey değil. Genellikle iç mimara ‘Yerimizi nasıl genişleteceğiz?’ diye sorulur ve ardından da özel bir aletle kolonlar kesilir. Siz eğer oturduğunuz apartmanda kolon kesildiğini görüp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunmuyorsanız, suçu bildirmeme suçu işlersiniz. Ayrıca yapıların inşaatlarında çalışanlar orada deniz kumu gibi ürünler kullanıldığını görüp bildirmiyorsa oda suçlu durumdadır. Her vatandaşımız kendisini bir polis gibi düşünsün ve bunları yapanlar en yüksek cezayı alsınlar” dedi.

FOTOĞRAFLI