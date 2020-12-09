Avukat evinde ölü bulundu

Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'nde personelin yüzde 60'tan fazlası kadınlardan oluşuyor. Anne olan personel, bebeği ile daha fazla vakit geçirebilmesi ve pratikliklerini kaybetmemesi için mesai...