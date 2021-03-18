Avukat Ersin Arslan’ın ölümüyle ilgili İzmir Barosu’ndan açıklama

Mehmet CANDAN/ İZMİR (DHA)- İZMİR Barosu, Avukat Ersin Arslan’ın Kocaeli’nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla haciz işlemi için gittiği evde öldürülmesini protesto etmek amacıyla 19 Mart günü, duruşmalara girmeyeceklerini açıkladı.

İstanbul Barosu avukatlarından Ersin Arslan, 16 Mart günü, haciz işlemi için icra memurlarıyla Gebze Sultan Orhan Mahallesi’ndeki Y.Y.’nin evine gitti. Evine gelen Arslan ve memurlarla tartışan Y.Y., tabancayla Arslan’a ateş etti. Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Barosu, ülke genelindeki 80 baroyla birlikte ortak basın açıklaması yaptı. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel’in Bölge Adliye Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, haklarınızın savunucuları, her daim hukukun üstünlüğü diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukla göz ardı ettiğiniz, ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup, davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz, saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korunamamıza tanık olduğunuz avukatlarız. Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz bugün, Gebze’de öldürüldük. İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlu Y.Y., kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti, meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Artık yeter. Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır. Hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik. Dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz. Gebze’de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor; gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz.”

Açıklamanın sonunda 19 Mart’taki duruşmalara avukatların boykot amacıyla katılmayacağı belirtildi.

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