Avukat, aramasından rahatsız olduğu şirketle LÖSEV’e bağış karşılığı uzlaştı

Gökçe ADAR / İZMİR, (DHA)- İZMİR’ de Avukat Zerrin Aslantaş Arpaşin (36), kendisini talebi olmadığı halde arayarak rahatsız eden sigorta şirketinden şikayetçi oldu. Avukat Arpaşin, sigorta şirketinin LÖSEV’e 1000 TL’lik bağış yapması karşılığında şikayetinden vazgeçti.

Özel bir bankaya bağlı sigorta şirketi tarafından her gün aranmaktan bıkan Avukat Zerrin Aslantaş Arpaşin, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Otomatik arama olduğu için günün her saati telefonun çalmasından bıktığını anlatan Aslantaş, “Çağrıyı birçok kez cevaplamak için açtım. Ardından da operatöre bağlanmak için bir süre de müzik dinlemek zorunda kaldım. Ancak cevap vereceklerini beklediğim çağrı birkaç dakika beklettikten sonra kapandı” dedi. Otomatik olarak arandığı numarayı sorunu çözmek için aradığında ise hiç kimseye ulaşamadığını kaydeden Aslantaş, Türk Ceza Kanunu’nun 123’üncü maddesini içeren ‘Huzur ve sükûnu bozma suçunu’ işlediğini ileri sürdüğü sigorta şirketini şikayet etti.

SAVCILIK UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERDİ

Savcılığın, uzlaştırma sınırı içinde kalan şikayet dilekçesini kabul etmesi üzerine dosya; ‘Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Avukat Zerrin Aslantaş, sigorta şirketiyle ‘Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (LÖSEV) 1000 TL’lik bağış şartıyla uzlaştı. Arpaşin isteği dışında otomatik olarak telefonla arayan sigorta şirketiyle kendisini karşı karşıya getiren süreci şöyle aktardı:

“Geçtiğimiz şubat ayında sürekli telefonum çalıyordu. Duruşma için adliyede oluyorum veya müvekkilimle görüşmedeyim. Arkadan gelen ses dikkatimizi dağıtıyor. Otomatik bir arama olduğu için engelleyemiyordum. Bunun üzerine firmayı, merak ettim. Bir bankaya bağlı özel sigorta şirketi olduğunu tespit ettim. Savcılık da ‘huzur ve sükûnu bozma’ suçunu kabul etti. Ancak biz davadan önce uzlaştık. Bir şerden bir hayır doğmuş oldu. Bin liralık bağış sonrası LÖSEV’den aradılar. Bağış gerçekleşince uzlaştığımız için dosyamızı geri çektim. Sinir bozucu otomatik arama hayırlı bir işe vesile oldu” diye konuştu.

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