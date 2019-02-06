Venezuela’nın seçimle gelen başkanı Maduro’yu bazı Avrupa ülkeleri tanımadıklarını belirtti, yerine Guaido’yu adeta kayyum olarak atadı.

Demokrasi, özgür seçim, hukukun üstünlüğü, insan hakları, düşünce özgürlüğü deyince mangalda kül bırakmayan söz konusu Avrupa ülkelerini tanıyalım:

Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, İspanya, Polonya, İsveç, Danimarka, Estonya, Litvanya, Avusturya, Finlandiya, Çekya, Hırvatistan ve Lüksemburg.

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Maduro başarılı mı?

Değil.

Dünya petrolünün yaklaşık beşte birine sahip olan ülkesini iyi yönetemiyor, işsizliği önleyemiyor, enflasyona çare bulamıyor.



Ama, başarısızlık seçimle gelen bir lideri tanımamak hakkını diğer ülkelere verir mi?

Maduro’yu cezalandıracak olan başka ülkeler değil kendi halkıdır.

Bunun yolu da sokaklara çıkıp yakıp yıkmaktan geçmez, seçim zamanı sandığa gidip oy kullanmaktan geçer.

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Yukarıda saydığım Avrupa ülkeleri arasında beni en çok şaşırtan Fransa’nın tavrı oldu.

Aylardır “Sarı Yelekliler” hareketi yaşanıyor bu ülkede.

Milyonlarca insan ücretlerin düşüklüğünü ve hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara çıkıyor, Cumhurbaşkanı Macron’un istifa etmesini istiyor.

İstifa etmesi istenen o Macron şimdi, “Maduro ülkesini iyi yönetemiyor. Bu yüzden onu tanımıyoruz, yerine Guaido’yu devlet başkanı olarak kabul ediyoruz” diyor.

Bundan daha komik ne olabilir?

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Tabii, sadece bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra başta ABD olmak üzere, Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Paraguay, Peru, Kosta Rika, Guatemala da Maduro’yu tanımadıklarını açıkladılar.

Bunlara da demokrasi sınavından koskocaman bir sıfır vermek gerekiyor.

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Türkiye, Rusya, Çin, İran, Küba, Bolivya ve Nikaragua ise Maduro’nun seçimle geldiğini hatırlatıp yerine “kayyum” atanmasına karşı çıkıyor. Doğru ve demokratik tavır budur.