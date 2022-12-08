Avrupa’nın “En İyi Tasarıma Sahip Havayolu” THY oldu

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Enver ALAS -İSTANBUL, (DHA) – Türk Hava Yolları (THY), yenilikçilik ve inovasyonu ödüllendiren ‘TheDesignAir’ tarafından ‘2022 Yılı Avrupa’nın En İyi Tasarıma Sahip Havayolu’ olarak seçildi.

Dünyanın dört bir yanından havacılık tasarımı, ürün ve markaya yatırım yapan havayolları arasında en iyileri ödüllendiren ‘TheDesignAir’in bu yıl 10’uncusunu düzenlediği ödüller sahiplerini buldu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı’ndaki özel yolcu salonları, check-in adaları, bilet hizmet ofislerinin yanı sıra kabin tasarımı ve uçak içi ürünleriyle Avrupa’nın ‘En İyi Tasarıma Sahip Havayolu’ ödülünün sahibi olduğu belirtildi.

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Açıklamada THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur’un görüşlerine yer verildi. Olmuştur, “İstanbul Havalimanı’nda girişten itibaren check-in kontuarları ve özel yolcu salonlarına, uçak içerisinde ise yeni kabin ve koltuk tasarımlarına kadar Türk Hava Yolları kimliğimizi her noktada hassasiyetle ortaya koyuyoruz. Geleneksel güler yüzümüz ve misafirperverliğimizle yolcularımıza beklentilerinin ötesinde hizmet sunarak deneyimlerini ayrıcalıklı kılmak için çalışıyoruz” dedi.

“MİSAFİRLERİNE EN ÜST SEVİYEDE KONFOR SUNUYOR”

Açıklamada, “Türk Hava Yolları, Türk misafirperverliğinin sıcaklık ve samimiyetini modern çizgilere taşıyan ‘Flow – Akış’ felsefesini İstanbul Havalimanı’ndaki tüm yolcu temas noktalarından uçak içi tasarıma kadar her alanda uygulayarak benzersiz tasarımlara imza attı. Güçlü marka imajını tasarım diliyle destekleyen bayrak taşıyıcı misafirlerine uçuşlarının her aşamasında en üst seviyede konfor sunmaya devam ediyor” ifadelerin yer verildi.