Havaş’ın yer hizmetleri operasyonlarında destek verdiği Letonya merkezli airBaltic, İngiliz araştırma şirketi OAG’nin araştırmasında ‘Avrupa’nın En Dakik Havayolu’ seçildi. AirBaltic aynı araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en dakik ikinci havayolu unvanını da aldı.

Bu sene kuruluşunun 86’ncı senesini kutlayan Türkiye’nin küresel markası Havaş’ın, Riga Havalimanı’nda yer hizmetleri operasyonlarını üstlendiği airBaltic Havayolları, İngiliz araştırma şirketi OAG tarafından meydana gelen araştırmada geçen yılki unvanını koruyarak ‘Avrupa’nın En Dakik Havayolu’, dünyanın ise en dakik ikinci havayolu olarak belirlendi. 2018 seneyi verilerine göre meydana gelen ve 58 milyondan fazla uçuşun performansının izlendiği araştırmada airBaltic, yüzde 89.17 dakiklik oranıyla sıralama başında yer aldı.

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, “Riga Havalimanı’nda faaliyete başladığımız 2010 senesinden bu yana Letonya’nın bayrak taşıyıcısı ve havalimanının en önemli kullanıcısı airBaltic’e tam kapsamlı yer hizmetleri sunuyoruz. Operasyon zincirimizde, sürdürülebilir hizmetkalitesi ile güvenlik ve zamanında hizmet faktörlerini en temel önceliklerimiz olarak görüyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, airBaltic’in Avrupa’nın en dakik havayolu seçilmesi ve son beş senede listede en üst sıralarda yer almasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sektördeki 86 senelik tecrübemizi yeni teknolojiler ve farklı coğrafyalara adaptasyon kabiliyetimizle birleştirerek hizmetlerimize taşıyoruz. Küresel ölçekte havayollarının kuvvetli sinerjiyle büyük başarılara imza atacağı tercih edilen iş ortağı olmak suretiyle faaliyetlerimize devam edeceğiz’’ dedi.

Havaş Riga Uluslararası Havalimanı’nda airBaltic’in yanı sıra Türk Havayolları, SAS, Ukrayna Havayolları, Air Europa, UTair, Aegean Airlines, Onurair, Freebird, Corendon, LOT, Norwegian, Getjet gibi çok sayıda havayolu şirketine; yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, de-icing, kargo, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve nezaret hizmetleri de dahil olmak suretiyle noksansız yolcu ve operasyon hizmetleri sunuyor. 2018 senesinde Havaş, Riga Havalimanı’nda ortalama 1,5 milyon bagajı yöneterek, 28 bin uçuş ve 4 milyondan fazla yolcuya, bununla beraber 8 bin ton kargoya servis sağladı.