Avrupalı sevgililerin çiçekleri Antalya’dan

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’dan 7 milyon dolar değerinde 70 milyon dal kesme çiçek, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Avrupa’ya gönderildi. Bu yıl da en çok kırmızı karanfil tercih edilirken, kesme çiçek sektörü geçen yıla göre yüzde 20 büyüme sağladı.

Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen Hollanda’ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, en çok çiçek ihraç ettiği ikinci ülke olan Rusya pazarını son 5 yıldır kaybetse de 27 Avrupa ve Balkan ülkesinin hala çiçek tedarikçisi konumunda.

70 MİLYON DAL, 7 MİLYON DOLAR

14 Şubat Sevgililer Günü için Antalya’dan Hollanda başta olmak üzere 27 Avrupa ülkesine 70 milyon dal çiçek gönderildi. TIR ve havayoluyla gönderilen çiçeklerden ülke ekonomisine 7 milyon dolarlık döviz kazandırıldı.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin çiçek ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladığını söyledi. Pandemi döneminde insanların çiçeklerle moral bulduğuna da değinen Yeter, “14 Şubat Sevgililer Günü için 70 milyon dallık 7 milyon dolar değerinde çiçek ihraç ettik. Dünya vazolarını süslediğimiz için mutlu ve gururluyuz. Bu yıl da en çok kırmızı karanfil tercih edildi” dedi.

YÜZDE 20 BÜYÜME YAŞANDI

Geçen yıl anneler gününde çiçekleri elinde kalan ve çöpe döken çiçekçiler, pandemi döneminde İtalya ve İspanya’nın çiçek tarlalarına gidemediği için oluşan boşluktan yararlanan Türk çiçek üreticileri, ihracat yaparak kötüye giden sektöre iyi yönde ivme kazandırdı. 20 Ocak 2021 tarihinde güncellenen verilerle ilgili bilgiler veren Başkan Yeter, “Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik bir büyüme yakaladık. Biz imkan oldukça yeni çeşitler üretmeye devam edeceğiz. Sevkiyatın şu anda ortalarındayız. Şubat ayının ilk haftasında iç pazarlara da dağıtım olacak” diye konuştu.

Karanfil pazarın yüzde 80’ine hakimken yüzde 10’unu rananculus ve dianthus barbatus çiçekleri, geri kalan yüzde 10’luk kısmı ise gerbera, solidego ve diğer çiçek türleri dolduruyor.

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