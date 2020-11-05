Avrupa’da İsveç de yeni koronavirüs tedbirleri alan ülkeler arasına katıldı

İsveç, (DHA) – İsveç, yükselen koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları sebebiyle salgın tedbirleri uygulayan Avrupa ülkeleri arasına katıldı. Kısmi karantina uygulamaya başlayan İsveç’te Başbakan Stefan Löfven yaptığı açıklamada “Durum ciddi” dedi.

Avrupa ülkelerinde ikinci dalga koronavirüs salgını devam ederken, ülkeler ardarda karantina ve sokağa çıkma yasakları uygulamaya başladı. 10 milyonluk ülkede şu anda 137 bin 730 rapor edilmiş koronavirüs vakası ve 5 bin 997 ölüm rapor edildi. Son olarak İsveç hükümeti Salı günü itibariyle ülkede kısmı tedbirler aldı. Buna göre, restoran ve kafelerde bir masada en fazla sekiz kişi bulunabilecek ve büyük şehirlerin bazı ilçelerinde evde karantina uygulanacak.

‘DURUM CİDDİ’

İsveç Başbakanı Stefan Löfven yaptığı açıklamada, “Yanlış yöne gidiyoruz. Durum çok ciddi. Artık her vatandaşın sorumluluk alması gerekiyor. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz” dedi.