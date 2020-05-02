Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, ayakları yere sağlam basan bir kulüp olduklarını ve hedeflerine adım adım ilerlediklerini kaydetti.

Ligdeki ilk yılı olmalarına karşın Play-Off iddiasını güçlü bir şekilde koruduklarını da vurgulayan Başkan Sezgin, “Bursaspor isminin, armasının olduğu her yerde, her zaman en üst seviyede olmalı, bu şansı elde ettiğimizde Avrupa’da da başarılar elde etmek istiyoruz. Taraftarımız önümüzdeki yıllarda Avrupa’da adından söz ettiren bir Bursaspor basketbol takımını izleyecekleri günü hayal etsinler” ifadelerini kullandı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da Başkan Sezer Sezgin, kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Sezgin, tüm dünyanın da aynı zamanda bu durgunluğu yaşadığına dikkat çekti. Bu günlerin en kısa sürede atlatılması temennisinde bulunan Başkan Sezgin, “Evde kalmaktan başka çaremiz yok, bu işler bitene kadar buna özen göstereceğiz. Elbette arkadaşlarımızla bir araya gelmeyi, maçları özledik. Her şeyi özledik ancak böyle bir zaman da geçirmemiz gerekiyormuş. Umuyorum ki bugünleri en kısa sürede atlatıp hayatımıza devam edeceğiz. Düşüşe geçen rakamları yükseltmemek gerekiyor. Ramazan bayramı sonrası hayatın yavaş yavaş normale döneceğini düşünenlerdenim” dedi.

“ÇOK ZOR BİR İŞİ BAŞARDIK”

Bu sezon ile birlikte tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye başlayan ve henüz ilk yılı olmasına karşın Play-Off iddiasını koruyan Frutti Extra Bursaspor’da kadro mühendisliğine işaret eden Başkan Sezgin, “Kadro mühendisliğinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Gerek yerli, gerekse yabancı oyuncuları transferlerinde bu süreçler gerçekten zorlu geçiyor. Genel menajerimiz Nedim Yücel’e, başantrenörümüz Serkan Erdoğan ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. İlk yılımızda sıfırdan bir takım oluşturmak, özellikle bunu futbol takımının küme düştüğü bir ortamda, kendi ayakları üzerinde durabilen bir takım haline getirmek meziyet gerektiren işler. Yüzlerce oyuncu izlediler, bütçemize en uygun oyuncuları buldular. Yabancı oyuncuların adaptasyon sürecini de hızlı atlatmalarını sağlamak kolay değildi, ekipçe çok zor bir işi başardılar” diye konuştu.