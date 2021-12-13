Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Slavia Prag oldu

İSTANBUL (DHA) – UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşti.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibinin belli olduğu play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı. Sarı-lacivertli ekibin rakibi, Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. Play-off turunun ilk maçları 17 Şubat’ta, rövanş karşılaşmaları ise 24 Şubat’ta oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:
Olimpik Marsilya – Karabağ
PSV Eindhoven – Maccabi Tel-Aviv
Fenerbahçe – Slavia Prag
Midtjylland – PAOK
Leicester City – Randers
Celtic – Bodo Glimt
Sparta Prag – Partizan
Rapid Wien – Tottenham/Vitesse
(FOTOĞRAFLI)
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