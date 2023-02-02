Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Kiev’de

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın işgalinden bu yana dördüncü kez Kiev’de olmak güzel. Bu kez, heyetimle birlikte geldim. AB’nin her zamanki gibi sıkı bir şekilde Ukrayna’nın yanında olduğunu göstermek için buradayız. Desteğimizi ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için buradayız” dedi.

“AB YARDIMI 50 MİLYAR EUROYA ULAŞTI”

Leyen ile birlikte Kiev’e gelen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Ülkelerini savunan tüm Ukraynalılara AB’nin en güçlü destek mesajını iletmek için Kiev’e geldim. Rusya savaşının başlamasından bu yana AB yardımı 50 milyar euroya ulaştı. Avrupa ilk günden itibaren Ukrayna ile birleşti. Kazanmak ve yeniden inşa etmek için yanınızda olacağız” dedi.

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