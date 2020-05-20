Premier Lig ekipleri Manchester United, Liverpool ve Chelsea, Bayer Leverkusen’in genç yıldızı Kai Havertz’i transfer etmek istiyor. Havertz için son olarak Bundeliga devi Bayern Münih de devreye girdi.

Koronavirüs salgını sonrasında Almanya’da lig kaldığı yerden devam ederken, diğer Avrupa ülkelerinde de futbol takımları antrenmanlara başladı. Bunun yanında kulüpler gelecek sezon takıma yapacakları takviyeler için de şimdiden nabız yokluyor.

Bayer Leverkusen’in Alman orta sahası Kai Havertz de gösterdiği başarılı performansla dev takımların dikkatini çekmeyi başardı. Pandemi öncesinde 20 yaşındaki oyuncu için 100 milyon Euro bonservis bedelleri konuşulurken, salgın sonrasında bedelin ne olacağı da Avrupa’da büyük merak uyandırdı.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Havertz’i kadrosuna katmak istiyor. Liverpool Menajeri Kloop 1.5 yıldır Havertz’in yükselişini takip ediyor. Bunun yanında Chelsea de Alman oyuncunun transferi için bastırıyor. Geçtiğimiz sezon transfer yasağı nedeniyle kasasından para çıkmayan Chelsea, Havertz’in transferi için kaynak yaratmakta zorlu çekmeyecek.

MANU VE BAYERN DE TAKİPTE

Havertz ile ilgilenen diğer bir İngiliz takımı ise Manchester United. Yıldız oyuncuyu takip eden ManU, Pogba’nın durumuna göre bu transferde harekete geçecek. Öte yandan, Bayern Münih’in de Alman oyuncuya ilgisi olduğu biliniyor. Ancak, Havertz’in Premier Lig ekiplerine daha yakın olduğu ifade ediliyor.