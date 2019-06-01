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1 Haziran 2019
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Avrupa Atletizm Birliği, Milli atlet Ramil Guliyev'in 9-10 Eylül tarihlerinde ilki yapılacak olan Avrupa-ABD atletizm maçında Avrupa takımının üç tanıtım elçisinden biri olacağını açıkladı.
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Avrupa Atletizm Birliği, Ramil Guliyev’i Avrupa’nın tanıtım elçisi olarak atadı

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Avrupa Atletizm Birliği, Milli atlet Ramil Guliyev’in 9-10 Eylül tarihlerinde ilki yapılacak olan Avrupa-ABD atletizm maçında Avrupa takımının üç tanıtım elçisinden biri olacağını açıkladı. 

Dünya ve Avrupa şampiyonu sprinter Ramil Guliyev, Belarus’un başkenti Minsk’te 9-10 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Avrupa-ABD Atletizm maçında Avrupa elçilerinden biri oldu. Avrupa Atletizm Birliği’nin (EA)seçtiği üç elçiden biri olan Ramil, organizasyona geri sayımın devam ettiği son 100 gün içinde çeşitli etkinliklerde tanıtım yapacak. EA’nın açıkladığı üç tanıtım elçisi arasında Ramil Guliyev’in yanı sıra Yunan sırıkçı Ekaterini Stefanidi ve Rus yüksekçi Maria Lasitskene de bulunuyor.

Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein-Arne Hansen’in fikri olan Avrupa-ABD maçı, 1950 ve 60’lı yıllarda yaygın olan ikili atletizm maçlarının modern bir versiyonu olarak düşünüldü. Avrupa Karması ile ABD’nin her branşta en iyilerini karşılaştıracak olan iki günlük etkinlik, Doha 2019’a iki hafta kala atletler için de son ciddi sınav olacak.

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