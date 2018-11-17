Almanya Başbakanı Merkel’in Avrupa ordusu kurulması önerisini ortaya atıp bu konuda girişimlerde bulunması Avrupa’da NATO’ya karşı bir güven sorunu olduğunun en açık göstergesidir.

Merkel’in aklından geçen galiba şu:

“NATO kuruluş amacından uzaklaştı. Üyelerine yönelik bir saldırıda gerekli refleksi göstermesi zor. Örgütte karar alma süreci çok ağır işliyor. Uygulamalarda da sorunlar yaşanıyor.. Bu durum ileride Avrupa’nın güvenliğini tehdit edecek bir saldırı karşısında bizi çaresiz bırakabilir. En iyisi biz kendi ordumuzu kuralım.”

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Bana kalırsa da NATO ağır yaralı bir örgüt haline geldi.

Bunun en çarpıcı örneği NATO üyesi ABD’nin, bir diğer NATO üyesi olan Türkiye’yi bölmek isteyen PKK-PYD terör örgütüne binlerce tır silah yardımı yapmış olması.

Böyle bir müttefike güvenilebilir mi, böyle bir ittifaktan hayır gelir mi?

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Çok uzak olmayan bir gelecekte Avrupa ordusunun hayata geçeceğini, NATO’nun varlığıyla yokluğu belirsiz bir örgüte dönüşeceğini tahmin ediyorum.

Hesaplarımızı buna göre yapmakta yarar var.

ÇİFTE STANDART

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılamayacak, doğrudan savcılığa gönderilecek.

Böylece saldırganın kısa sürede mahkemeye çıkarılıp tutuklanmasının yolu açılmış oluyor.

Bu konuyu düzenleyen yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Ancak burada bir sorun var:

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan savcılığa gönderilecek ama örneğin tapu dairesinde memura saldıran biri için böyle bir uygulamaya olmayacak.

Doğrusu galiba şu:

Hastanede, sağlık ocağında, devlet dairesinde, evde, işyerinde, çarşıda, pazarda, sokakta, yani nerede olursa olsun şiddete yönelen kişi mahkemeye sevk edilmek üzere savcılığa teslim edilmeli.

Şiddetle mücadelede çifte standart olmaz.