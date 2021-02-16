Avrasya Üniversitesi 209 akademik personel alacak

Avrasya Üniversitesi çeşitli kadrolarda 209 akademik personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Avrasya Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik maddeleri gereğince 155 öğretim üyesi ve 54 öğretim elemanı alınacak.

Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alınacak adaylardan istenilen özel ve genel belgeler, başvuru süresi ve diğer bilgiler için tıklayınız.