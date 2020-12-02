Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA) Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararla alışveriş merkezlerine girişlerinde HES kodu uygulaması dün başladı. Sabah saatlerinde alışveriş merkezine girmek isteyenler sıraya girerek tek tek HES kodlarını okuttu. Uygulamadan haberleri olmayanlar ise dışarıda HES kodu almaya çalıştı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerine Hes kodu okutularak girileceği açıklamıştı. Yayınlanan genelge sonrasında alışveriş merkezleri hazırlıklarını yaparak dün HES kodu uygulamasını başlattı. Esenyurt’ta bugün sabah saatlerinde alışveriş merkezine gelenler sıraya girerek tek tek HES kodlarını okuttu. HES kodu uygulamasından haberleri olmayanlar sıradan çıkarak HES kodu almaya çalıştı. Özellikle yabancı uyruklu kişilerin HES kodu almaya çalışırken zorlandığı görüldü.
FOTOĞRAFLI
AVM’lerde HES kodu uygulamasında 2. gün
Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA) Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararla alışveriş merkezlerine girişlerinde HES kodu uygulaması dün başladı. Sabah saatlerinde alışveriş merkezine girmek isteyenler sıraya girerek tek tek HES kodlarını okuttu. Uygulamadan haberleri olmayanlar ise dışarıda HES kodu almaya çalıştı.