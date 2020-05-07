İktidarın son açıklamalarına göre kısaca AVM olarak adlandırılan alışveriş merkezleri 11 Mayıs tarihi itibari ile bazı kısıtlamalara da tabi olarak yeniden açılacak.

Konunun iki boyutu var birincisi yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgınına etkileri diğeri ise elbette ekonomik hayata olan etkileri.

Bu salgını durdurmanın ya da yavaşlatmanın tek yolunun kişiler arasında yalıtımı sağlamak ve kişisel mesafeyi korumak olduğunu bütün bilim insanları açık ve net olarak söylemektedir.

AVM’ler ise doğal olarak kalabalık ve kişisel mesafeyi korumanın çok zor olduğu ortamlardır. Parklar, mesire ve piknik alanları, yürüyüş yolları gibi açık hava mekanlarında gezmek dolaşmak, spor yapmak yasakken kapalı ortamlara insanları sokmak bana hiç mantıklı gelmiyor.

Örneğin dışarıdan eve geldiğimizde virüs korkusu ile kıyafetlerimizi çıkarıp en az 60 derecede deterjan ile yıkamamız kesinlikle öneriliyor, peki bu durumda kılık kıyafet satan bir mağazaya girip onlarca kişinin denediği bir kıyafeti, ayakkabıyı ya da şapkayı, daracık kabinlerde deneyerek virüsten nasıl korunacağız?

Doktorlar, halk sağlığı uzmanları ve biyologlar bu işin sağlık ve salgın ile ilgili yanını daha iyi bilirler, bu işin sağlığa yönelik risk ve faydalarını benden çok daha iyi açıklarlar bu kararın beni ilgilendiren yanı ise daha ziyade ekonomik yanıdır.

AVM’ler hayatımıza yoğun olarak 2000’li yılların başından itibaren girmiş ve yeni bir alışveriş biçimi olarak yerleşmiş bulunmaktadır.

AVM’ler kısa zamanda yazın serin kışın sıcak diyerek gezip dolaştığımız, alışverişimizi yaptığımız, eğlendiğimiz, vakit geçirdiğimiz yerler oldu.

Zaten içinde bulunduğumuz ekonomik krizde AVM’ler zorlanmaya başlamıştı, cirolar ve kârlılıklar çok ciddi bir şekilde düşmüştü. Özelikle 2018 Ağustosunda başlayan döviz krizi ile beraber çoğu kiraların döviz ile belirlendiği AVM’lerde sıkıntı had seviyeye çıkmıştı. İktidar da bunun üzerine bir karar alarak, döviz bazlı kiraları Türk Lirasına çevirmişti.

2020 Mart ayında başlayan salgın üzerine önce müşterilerin ayağı kesildi, AVM’lere gidip kalabalık kapalı ortamlara girmez oldular. Birçok marka bunun üzerine daha bir yasak konulmadan mağazalarını kapatma kararı aldı ve en son olarak da tüm AVM’ler kapatıldı.

11 Mayısta ise yeme içme katı, kafeler ve sinemalar hariç olarak ve kısıtlı ziyaretçi sayısı ile yeniden açılması planlanıyor. Bu acelenin neden olduğunu anlamak gerçekten de çok güç, öncelikle en yüksek ziyaretçi sayılarının ve ciroların olduğu hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir dönemde AVM’leri açmak zaten anlamsızdır. AVM’leri açmak için öncelikle sokağa çıkma yasaklarını kaldıracak kadar salgının kontrol altına alınmış olması gerekmekte değil midir?

Diğer yandan AVM’lerde faaliyet gösteren bir firma AVM kapalı iken sadece kira maliyetine katlanmak zorundadır, oysa faaliyete geçince elektrik, ısıtma soğutma, aidat, personel ve benzeri bir çok masraf daha yapması gerekir. Salgın süreçlerinde alınacak önlemlerin masrafları daha da arttıracağı kesindir.

Peki siz AVM’leri açmaya karar verseniz dahi müşteri gelecek mi? Yeterli sayıda müşteri gelip, mağaza ciro yapamazsa açmak kapalı kalmasından çok daha büyük bir zarara yol açmaz mı?

Hepimiz biliyoruz ki AVM’lerde tekstil konusunda faaliyet gösteren firmalar yoğundur bu firmalar yaz sezonuna yönelik nasıl bir sipariş ve stok stratejisi uygulayacak? Zaten kış sezonuna ait mallar elde kaldı, eritilemedi, mağazalar elde kalan bu malları ne yapacaklarını kara kara düşünürken yeni bir stok riskini nasıl göze alacaklar?

Önümüzde çok belirsiz bir dönem var bilim insanları 2. ve hatta 3. dalgalardan bahsederken her an yeniden kapanabilecek bir mağazaya kim nasıl sipariş oluşturacak, mal alacak, stok oluşturacak? Mağazada mal olmazsa, müşteri gelse bile ne alacak, ya da içinde doğru dürüst mal olmayan bir mağazaya kim, neden gelecek?

AVM’lerin açılması kime yarayacak? Mağazalara pek yaramayacağı ortada peki yatırımcı mülk sahibine yarar mı? Mağazalar daha da sıkışır, sonuçta kira sözleşmesini feshederse ne olur? Ya da mağazalar batarsa, batık mağazalardan tahsil edemediği kira alacakları ile baş başa kalan yatırımcı ne yapabilir? Bütün bunlar hesap ediliyor mu?

Ben bu hesapların çok ciddi yapılmadığını, AVM lobilerinin baskısı ile acele bir karar alındığını düşünüyorum, bence en son düşüneceğimiz husus AVM’lerin açılması olmalıdır, umarım bu yanlış karar daha ciddi sağlık ve ekonomik sorunlara yol açmaz.