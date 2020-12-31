AVM önünde yılbaşı alışverişi kuyruğu; Metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi

Ersan SAN – İstanbul DHA – ESENYURT’ta bulunan alışveriş merkezi önünde kısıtlama öncesi metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

Yılbaşı öncesinde internetten alışveriş yapmayı tercih etmeyenler AVM’lere akın etti. Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinde yılbaşı sebebiyle yoğunluk yaşandı. AVM’ye gelenler girişte uzun kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Görevliler sırada bekleyen kişilere, sosyal mesafeye uymaları konularında uyarılarda bulundu. Sırası gelen müşteriler HES kodlarını okutarak AVM’ye giriş yaptı. Metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan da görüntülendi.

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