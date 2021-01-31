Avlamaya çalıştığı tavşan kaçınca ağaca çarpan şahine tedavi

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY’da tavşan avlarken ağaca çarpıp yaralanan yırtıcı şahin, tarlada çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Hassa ilçesinde yırtıcı bir şahin, ormanda avlamaya çalıştığı tavşan kaçınca hızını alamayıp ağaca çarptı. Tarlada çalışan işçiler tarafından fark edilen yaralı şahin, Yaban Hayatı ve Milli Parklar Kırıkhan Şubesi yetkilisine teslim edildi. Çarpma etkisiyle sarsılan ve halsiz düşen yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi. Yuvarlak başı, parlak gözleri ve kahverengi tüyleri ile dikkat çeken şahin, yaşadığı bölgeye uyum sağlamasıyla biliniyor. Şahin, genellikle tavşan, sürüngenler ve kemirgenlerle besleniyor. Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

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