Avladıkları karacayı sırtlarında taşırken yakalandılar

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE (DHA)- DÜZCE’de ormanlık alanda avladıkları karacayı sırtlarında taşırken Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanan 3 kişiye, toplam 14 bin 284 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, Samandere bölgesindeki ormanlık alanda kaçak av yapıldığını belirledi. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları iz takibi sonucu, 3 kişiyi, avladıkları karacayı sırtlarında taşırken yakaladı. 1 kişinin ormanlık alana kaçması üzerine, jandarmadan destek istendi. Jandarma ekiplerinin de katıldığı aramada ormanlık alana kaçan bir kişi, saklamaya çalıştığı tüfeği ile birlikte yakalandı. Vurulan erkek karacaya ve 3 adet av tüfeğine el konulurken, 3 kişiden 2’sinin avlanmak için belgesinin olduğu, 1 kişinin ise izin belgesi olmadığı tespit edildi. 3 kişiye avlanma süresi dışında avlanmak, koruma altındaki yaban hayvanını avlamak, belgesiz avlanmak, haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış tüfekle avlanmak ve yaban hayvanlarını üreme döneminde rahatsız etmek fiillerinden toplam 8 bin 210 TL idari para cezası ile öldürülen karaca için 6 bin 74 TL tazminat bedeli uygulandı.

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