Avda kayalıklardan düşüp öldü

Molla Kābız, Kanunî zamanında İran taraflarından Doğu Anadolu’ya gelmiş daha sonra İstanbul’da sesini duyurmaya başlamıştır.Ama bu ses, çevreyi rahatsız eden çatlak bir sestir. Molla Kābız, Hz. İsa ile Hz. Muhammed’i kıyaslamakta ve kendince Hz. İsa’nın daha üstün niteliklere sahip olduğunu savunmaktadır.