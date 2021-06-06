Avcılar’dan  çalınan 7 bin kumanda, 2 bin LNB’den bir bölümü bulundu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da bir işyerinden çalınan 7 bin kumanda ve 2 bin LNB cihazından bir bölümü, Beyoğlu ve Güngören’de ele geçirildi. Polis, hırsızlık şüphelisini ararken, çalınan eşyaları satın aldıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Avcılar’da A.Ö.’ye ait işyerinden 7 bin kumanda ve çanak antenlerde kullanılan 2 bin LNB cihazı çalındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan malzemelerden 13 koli içerisinde bin 300 LNB’nin Beyoğlu İlçesi’ndeki Bereketzade Mahallesi Okçumusa Caddesinde bulunan bir hana götürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan T.D.’nin (36) ifadesi üzerine çalıntı malları sattığı öne sürülen Ş.Y. (31) ve B.T. (46) Esenler ilçesinde yakalandı. İkiliye malzemeleri sattıkları iddia edilen F.Ö. (48) ve M.K. (52) ise, Güngören ilçesinde, 17 koli içinde 5 bin 300 kumanda ile birlikte yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, ‘Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çalınan bin 700 kumanda ile 700 LNB henüz bulunamazken, kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışmalar, devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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