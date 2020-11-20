Avcılar’daki pazarlarda koronavirüs denetimi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele kapsamında Avcılar’daki semt pazarında esnaf için getirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu ve sigara içme yasağına ilişkin denetim yapıldı.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Gümüşpala Mahallesi’ndeki semt pazarında zabıta ile birlikte kaymakamlık görevlilerin yaptığı denetimleri izleyerek, esnaf ile sohbet etti. Girişte sürekli anons yapılarak esnafın uyarıldığı pazarı gezen Kaymakam İnan, hastalık ile mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiğini, el birliği ile çaba harcanması gerektiğini anlattı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, sohbet ettiği esnafın sigara içtiğini öğrenince. “Bu ayda 500 lira eder. Yazık değil mi? Aile fertlerinin her birine bu kadar para düşüyor mu? Onlara haksızlık değil mi? Bak yasak ile birlikte bunu azaltmışsın, bırak kurtul” dedi. HES kodu denetimi yapan görevlilerle sohbet eden bir esnaf, müşterileri el ile ürün seçmemeleri konusunda uyardıklarını ancak, bu uyarıya rağmen bunun önüne geçilememesinden yakındı.



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