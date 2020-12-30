Avcılar’daki parkta çay servisine polis müdahalesi

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında kahve ve kafelerin kapatılmasının ardından Avcılar’daki Emekliler Parkı’ndaki banklarda oturanlara çay servisi yapanlar polis tarafından uyarıldı.

Merkez Mahallesi’ndeki Emekliler Parkı’ndaki banklara gün içerisinde gelerek buradaki bank ve masalara oturanları fırsat bilen çevredeki çay ocağı işletmecileri bunlara tepsi veya semaver ile çay servisi yapmaya başladı. Özellikle öğle saatlerinde ‘Gel al’ yöntemi ile satış yapan restoran veya lokantalardan aldıkları yiyecekleri alıp buraya getirerek yiyenlerin sayısında da artış olduğu görüldü.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine Marmara Caddesi’nin yanı sıra Emekliler Parkı’ndaki denetimlerini de sıklaştırdı. Emekliler Parkı’nın çay servisi ile ‘Çay bahçesine’ dönüştürülmeye başlanması üzerine polisler çevredeki çay ocaklarına giderek dışarıya çay servisi yapmamaları gerektiği yönünde uyardı. Yiyeceklerini alıp gelerek burayı piknik yerine çevirmek isteyenlere de maske ve mutlaka sosyal mesafe kuralına uymaları yolunda uyarılar yapıldı.

