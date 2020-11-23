Avcılar’daki operasyonda 89 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Avcılar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 89 kilo skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Avcılar’da uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Geçtiğimiz perşembe günü belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 88 kilo 950 gram skunk olarak tabir edilen hint keneviri bitkisi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca,15 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 990 lira para ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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