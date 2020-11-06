Avcılar’daki koronavirüs denetimine kaymakam da katıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da Kaymakam Kemal İnan’ın da katıldığı Koronavirüs denetiminde esnaj ve halka maske takmaları konusunda uyarı yapıldı. Kaymakam İnan, bu hastalıkla el birliği vererek başarılı sonuç alınabileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın isteği doğrultusunda yapılan denetimlerin bugünkü bölümüne Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da katıldı. Kaymakam İnan, gittiği işyerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını sorarken, “Biz Türkiye olarak bir aileyiz. Devletimiz, vatandaşımız, esnafımız yardımcı olursa bunu atlatacağız. Bir her zaman söylüyoruz. Devlet olarak biz buradayız. Ancak, her şeyi bizden beklemeyin” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN DESTEK İSTEDİ

Kaymakamın Marmara Caddesi’nde gören bir kadın deprem korkusu ile yaşadıklarını, evlerini yenilemek istediklerini ancak, müteahhitlerin istediği parayı veremediklerini belirterek bu konuda destek beklediklerini söyledi.

Denetimler ilçede gün boyu sürdürüldü.

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