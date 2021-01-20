Avcılar’daki kadın cinayeti davası… Kırmızı bültenle aranan sanık bulunamadı dava ertelendi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da 4 Kasım 2019’da dini nikahlı eşi Seda Kurt’u (41) öldürdükten sonra firar ettiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan aynı yaştaki Ercan Akkaş’ın gıyabında yargılanmasına devam edildi. Kızı öldürülen Bedia Akar, “Adalet istiyorum” dedi.

Avcılar’daki Ambarlı Mahallesi’nde bir binanın giriş katında 4 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayda Ercan Akkaş, dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Seda Kurt’u iddiaya göre, defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sığınma evinde bir kadının eşi tarafından bıçaklanmasını önlemek isterken bacağından da yaralanan Seda Kurt’un annesi Bedia Akar, ikinci damadından olan 5 yaşındaki kız torunu H.S.K ile resmi nikahlı damadından olan 22 yaşındaki Özgür’e bakmaya başladı.

Henüz yakalanamayan Ercan Akkaş, Bakırköy 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen Kasım ayında ömür boyu hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. Mahkeme heyeti, sanığın kırmızı bültenle aranmasına devam edilmesine karar verirken duruşma bugüne ertelendi. Bugünkü duruşma nedeniyle mahkeme salonunun önündeki koridorun iki tarafına polisler tarafından bariyer çekildi. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Vekili Avukat Kübra Yücel, öldürülen kadının annesi Bedia Akar ile Avukatı Fadime Polat, annesi öldürülen Özgür Kurt duruşmaya katıldı. Avcılar Kadın Platformu’ndan bir grup kadın ile HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de duruşma için adliyeye geldi.

Davadan önce gazetecilere konuşan Anne Bedia Akar, kızını öldürdüğü öne sürülen Ercan Akkaş’ın yakalanamamasına anlam veremediğini belirterek “Kızımın katilinin yakalanarak en ağır cezanın verilmesini, adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti öldürülen kadının oğlu Özgür Kurt’u tanık olarak dinlerken, dosyadaki eksikliklerin giderilebilmesi amacıyla davayı erteledi.

Kadın Platformu üyesi kadınlar da Bakırköy Adliyesi önünde ellerinde “Seda Kurt’un katili Ercan Akkaş hala sokakta! Seda için adalet istiyoruz” yazılı pankart ile kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Avukat Fadime Polat, kırmızı bülten ile aranan sanığın bugüne kadar yakalanamadığını, davanın ertelendiğini söyledi.

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