Avcılar’daki etkinlikte kadına şiddete dikkat çekmek için ellerine fırçayı aldılar

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) – TÜRKİYE’de son 10 yılda öldürülen yaklaşık 3 bin 600 kadın ve kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ‘Kadına şiddete karşı bir fırça da sen at’ temalı kitap ve resim sergisi Avcılar’da açılırken, katılımcılar şiddet gören kadınların resmedildiği pankartın üzerine düşüncelerini fırça ile yazdı.

Avcılar Kent Konseyi ile Kadın ve Güç Derneği, Barış Manço Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenledi. Uluslararası Plastik sanatçılar Derneği üyesi olan Şükran Üst’ün İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayanarak 10 yılda öldürülen 3 bin 600 kadının çizildiği resimlerin sergilendiği, kadın konulu kitapların yazarlarının katıldığı etkinlik ilgi gördü. Kadın ve Güç Derneği kurucu başkanı Fatma Duman, Türkiye ve dünyada kadınların nüfusun yarısını oluşturduğu halde her üç kadından birisinin şiddete maruz kaldığını hatırlattı. Duman, “Bu etkinlikle sanat, kitapla ve şiir ile kadına ses olmak istedi. Son 10 yılda 3 bin 600 kadınımızı kaybettik. Bunları resmeden ve sergisine ‘Yüzleşme’ ismini veren Şükran Üst hocamız maalesef aramıza katılamadı. Kadını ekonomik ve sosyal yönden güçlendirmeyi hedefliyoruz. Her gün 1-2 kadını kaybediyoruz. Bunları kaybetmemek için top yekun mücadele etmek gerekiyor. Kadın güçlü olursa çocuk, aile, toplum güçlü olur” dedi.

Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik de, “Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturabilmeyi hedefliyoruz. Artık bu şiddetin son bulması adına ses çıkarmak istedik” diye konuştu.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin de eşi Deniz Hançerli ile katıldığı etkinlikte yapılan konuşmalardan sonra sergi açılışı yapılırken, resim sanatçısı Yurdanur Gözcü’nün şiddet gören kadınları simgeleyen resimlerinin yer aldığı etrafı boş pankarta davetlilerden düşüncelerini yazması istendi. Ellerine boya şişesi ve fırçayı alan konuklar, kadın ve kadına şiddet konusundaki duygu ve düşüncelerini yazıp şekiller çizdi. Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki sergi, 1 hafta süreyle açık kalacak.

(FOTOĞRAF)

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