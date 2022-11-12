Avcılar’daki esnaftan deprem tatbikatı 

- Reklam -

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ÜLKE genelinde saat 18.57’de yapılan ‘”Çök – Kapan – Tutun” tatbikatına Avcılar’daki esnaf da katıldı.

Tatbikat saati geldiğinde televizyonlarından tatbikatın başladığını duyan esnaf hemen yakındaki masaların yanına çökerek kafalarını sakladı. Kuaför, emlakçı ve market sahipleri müşterileri ile birlikte oldukları yere çökerken, bu tür tatbikatları yararlı bulduklarını söyledi. Kuaför Cihat Özel, “Bence bu tür tatbikatlar faydalı. Hem insan sağlığı hem de güvenlik için. Bu tür tatbikatların sürekli yapılması lazım” dedi. Tatbikat sırasında kuaförde bulunan Zehra Kaan, “Okulda öğretiyorlar zaten bunu. Bu faydalı bir şey. Her zaman yapılmalı bence. Her çocuğa öğretilmeli” şeklinde konuştu.

