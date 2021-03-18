Avcılar’daki bina garajı alkol imalathanesine dönüştürülmüş

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da bir binanın garaj bölümünün sahte alkol imalathanesine dönüştürüldüğü belirlendi. Garaj bölümünde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan içi dolu içki şişeleri ve etil alkol ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşpala Mahallesi’ndeki bir binanın garajından yoğun alkol kokusu geldiği ihbarı üzerine operasyon yapıldı.Geçtiğimiz salı günü saat 16.00 sıralarında binanın garaj bölümünde çok sayıda şişe dolusu sahte içki ile 14 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde etil alkol ele geçirildi. Operasyonda A.Y. (41) gözaltına alındı

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