Avcılar’da yeni yıl coşkusu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)SOKAĞA çıkma kısıtlamasına rağmen Avcılar’daki birçok yerde havai fişekler atılarak yeni yıla girildi. Özellikle Tahtakale Mahallesi’nde yeni yıla girilmesine iki saat kala bazı sitelerde yüksek sesle müzik yayını yapılırken balkonlarına çıkanlar hareketli müziklere eşlik etti, bazıları da ışıklarını tempoya göre yakıp söndürdü. Saatler yeni yılın ilk dakikasını göstermesi ile birlikte evlerdeki coşku yasak olmasına rağmen peş peşe ateşlenen havai fişeklerin gökyüzünü aydınlatması ile büyük coşkuya neden oldu. Avcılar’daki Merkez Mahallesi’nde de havai fişekler atılırken yer yer silah sesleri de yükseldi.

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